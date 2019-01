Die Offshore Geldwäsche Bank: „Abi“ Bank, der US Albanischen Mafia mit Rezzo Schlauch wird schwer kritisiert

Linda und Edi Rama, bei dem Profi Finanz Betrüger: Richard Lukaj, angeblich Inhaber, der ABI Bank, mit Caymann Insel Offshore Firmen Sitz und ohne Kapital Nachweis. Geldwäsche Motor Edi Rama, für die Albaner, Drogen und Internationale Mafia, was ja gut dokumentiert wurde schon vor 2007. EU und das „Grüne“ Betrugs- und Pädophilen Desaster in Tradition in Tirana.